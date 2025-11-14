Эксперт высказался об идее рейтинга автошкол на основе совершенных выпускниками ДТП

Введение рейтинга автошкол, в основе которого будут данные о ДТП с участием их выпускников, поспособствует росту качества подготовки водителей. Об этом «Известиям» заявил владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

По словам эксперта, после создания такого рейтинга автошколы начнут инвестировать в обновление своих учебных программ, повышение квалификации инструкторов и современное оборудование, поскольку от этого будет зависеть их бизнес. Специалист добавил, что параллельно с усовершенствованием учреждений важно работать над улучшением дорожной инфраструктуры и ужесточением контроля за соблюдением правил дорожного движения (ПДД).

Иванов отметил, что рейтинг с учетом аварийность выпускников в течение первых пяти лет после получения прав может создать здоровую конкуренцию между более чем 7,5 тыс. автошкол. Благодаря этому рынку удастся естественным образом отсеять игроков, не обеспечивающих достаточный уровень подготовки, объяснил он.

«Конечно, автошколы опасаются, что их будут оценивать за то, что не полностью зависит от них, — водитель может попасть в аварию спустя годы по разным причинам. Это справедливое замечание, и важно, чтобы МВД при разработке критериев учитывало не только сухую статистику ДТП, но и долю успешно сдавших экзамен с первого раза, качество материально-технической базы школы, квалификацию инструкторов», — сказал специалист.

Автоэксперт подчеркнул, что эффективность прозрачности уже можно доказать благодаря международному опыту. Он привел в пример Великобританию, в которой действует система оценки инструкторов, и Нидерланды, где публикуется статистика по автошколам.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о наделении МВД полномочиями по созданию критериев оценки, исходя из которых будет формироваться рейтинг лучших автошкол.

Ранее стало известно, что в России резко подорожало обучение в автошколах.