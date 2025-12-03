Российские дилеры начали получать минивэны Sollers SP7

Первые партии минивэнов Sollers SP7 начали отгружаться дилерам, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Покупатели начнут получать купленные машины в середине декабря.

В стандартной версии уже предусмотрены два люка, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, кожаная обивка сидений, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, система кругового обзора, бесключевой доступ, зарядное устройство для смартфона. Также минивэн получил шесть подушек безопасности, систему помощи удержания в полосе движения, функцию распознавания дорожных знаков и мониторинга слепых зон.

Автомобиль оснастили 224-сильным бензиновым мотором объемом два литра и восьмиступенчатым «автоматом». Привод — полный. Длина машины составляет 5200 мм. В салоне могут поместиться семь человек. Цены начинаются от 4,7 млн рублей.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа.

Ранее сообщалось, что российские дилеры начали получать кроссоверы Geely EX5 EM-i.