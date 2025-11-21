На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские дилеры начали получать кроссоверы Geely EX5 EM-i

У российских дилеров появились новые кроссоверы Geely EX5 EM-i
Geely

Новые кроссоверы Geely EX5 EM-i начали поступать российским дилерам. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Geely EX5 EM-i – это первый для марки гибридный автомобиль, который официально представлен на российском рынке. На старте продаж новинка доступна в двух комплектациях: Pro и Max стоимостью 3,56 и 3 86 млн рублей.

Автомобиль предлагается с 4-цилиндровым атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 99 л.с. и электромотором с максимальной мощностью 218 л.с. Суммарный запас хода кроссовера составляет 943 км. До 100 км/ч он разгоняется за 8,1 с.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

Ранее сообщалось, что у российских дилеров появились новые седаны Belgee S50.

