Москвич «привязал» автомобиль к столбу из-за страха эвакуатора

Москвич прикрепил кольцом автомобиль к столбу из-за страха эвакуации
Telegram-канал «Москва на дорогах»

В Москве водитель прикрепил автомобиль к стобу, чтобы избежать эвакуации. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

На размещенных кадрах видно, что водитель прикрепил машину к столбу с помощью железного кольца.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается ввести ответственность для должностных лиц за незаконные штрафы для водителей по фото- и видеоматериалам.

Проектом предусматривается штраф в размере выписанного водителю, но не менее пяти тысяч рублей для инспекторов за вынесение постановлений, если по фото- и видеоматериалам очевидно, что нарушение водитель не совершал.

Ранее Минпромторг отсрочил заградительный утильсбор.

