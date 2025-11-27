В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2026 года будет скорректирована стоимость перемещения и хранения автомобилей транспортных средств на спецстоянки Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Так, стоимость перемещения автомобилей мощностью двигателя до 80 л. с. вырастет с 7,6 тыс. до 8,5 тыс. рублей. Стоимость эвакуации автомобилей мощностью двигателя с 80 до 250 л. с. увеличится с 11,4 тыс. до 12,4 тыс. рублей, транспортных средств массой свыше 4 тонн и негабаритных ТС - с 67,7 тыс. до 71,1 тыс. рублей», — сообщает агентство.

Отмечается, что если водитель произведет оплату до того, как заберет машину со спецстоянки, будет действовать дополнительная скидка 25%.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Также с 1 июля 2024 года на некоторых улицах Москвы снизились цены на парковку.

В дептрансе уточнили, что на 12 улицах Москвы — например, улица Гаврикова, Малый Калужский переулок и Балакиревский переулок — парковка станет дешевле. Загруженность машиномест здесь менее 50%, поэтому тариф будет снижен, чтобы сбалансировать спрос.

