На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист связал регистрацию товарных знаков Audi в России с вымогательствами

Юрист Энтин: Audi зарегистрировала товарные знаки в РФ для защиты от вымогателей
true
true
true
close
Audi

Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарные знаки, чтобы обезопасить себя от возможных вымогательств. Об этом РИА Новости рассказал адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.

Юрист отметил, что при регистрации товарных знаков компании преследуют несколько целей. Одной из них является закрепление за брендом названий популярных автомобилей, которые в будущем будут выставлены на продажу.

«Во-вторых, воспрепятствовать возможным действиям со стороны бренд-сквоттеров, которые могут зарегистрировать на свое имя чужой товарный знак и потом вымогать деньги за уступку прав на него», — сказал эксперт.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что Audi, ушедшая с российского рынка после февраля 2022 года, зарегистрировала три товарных знака на территории России. Как выяснили журналисты, 1 декабря иностранному производителю одобрили заявки на регистрацию брендов Sportback и Allroad. Кроме того, компания получила право использовать рекламный слоган Vorsprung durch Technik.

Ранее Hyundai зарегистрировал в Роспатенте 10 товарных знаков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами