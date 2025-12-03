Юрист связал регистрацию товарных знаков Audi в России с вымогательствами

Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарные знаки, чтобы обезопасить себя от возможных вымогательств. Об этом РИА Новости рассказал адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.

Юрист отметил, что при регистрации товарных знаков компании преследуют несколько целей. Одной из них является закрепление за брендом названий популярных автомобилей, которые в будущем будут выставлены на продажу.

«Во-вторых, воспрепятствовать возможным действиям со стороны бренд-сквоттеров, которые могут зарегистрировать на свое имя чужой товарный знак и потом вымогать деньги за уступку прав на него», — сказал эксперт.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что Audi, ушедшая с российского рынка после февраля 2022 года, зарегистрировала три товарных знака на территории России. Как выяснили журналисты, 1 декабря иностранному производителю одобрили заявки на регистрацию брендов Sportback и Allroad. Кроме того, компания получила право использовать рекламный слоган Vorsprung durch Technik.

Ранее Hyundai зарегистрировал в Роспатенте 10 товарных знаков.