Момент массовой аварии в Новой Москве попал на видео

На видео попал момент массового ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве

Прокуратура Москвы опубликовала момент жесткого ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве.

Судя по кадрам, самосвал на большой скорости выехал на перекресток и врезался в «Газель», после чего обе машины улетели с дороги. На видео также попали два рейсовых автобуса, которые могли оказаться на пути самосвала.

Об аварии стало известно 2 декабря 2025 года.

«ДТП с участием грузовика «Камаз» и как минимум шести легковушек произошло рядом с селом Ознобишино в Троицком административном округе столицы. <...> Водитель большегруза не справился с управлением, снес несколько машин и вылетел в кювет», — сообщил канал 112.

К месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД, пожарные и медики. По предварительным данным, в ДТП есть пострадавшие.

Судя по данным сервиса «Яндкс.Карты», в районе аварии на Варшавском шоссе наблюдаются заторы.

До этого сообщалось, что в Москве женщина пострадала в массовой аварии. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП белая машина получила серьезные повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. Люди достали женщину из поврежденного транспорта и передали прибывшим медикам.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.