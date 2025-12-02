В Подмосковье девушка разбила машину крышкой канализационного люка и это попало на видео

На видео попало, как девушка разбила авто крышкой канализационного люка в Подмосковье

В Московской области девушка в коротких шортах разбила машину крышкой канализационного люка. Видео опубликовал Telegram-канал 112.

«Необычная история развернулась в микрорайоне Ольгино. Местная «амазонка» уверенно шла к открытому люку, подняла крышку и закинула ее на авто, разбив заднее стекло. А после летящей походкой убежала с места. Какие у нее были мотивы — пока неизвестно», — сообщает канал.

Отмечается, что владелец поврежденного автомобиля написал заявление в полицию.

До этого в Санкт-Петербурге девушка разбила стекло легкового автомобиля ногой.

На опубликованных в сети кадрах видно, как петербурженка запрыгивает на автомобиль и босой ногой разбивает стекло машины, после чего наносит удары рукой.

Инцидент произошел на Петергофском шоссе. При этом, когда девушка разбивала стекло, в автомобиле находилась семья с ребенком.

Водитель автомобиля смог удержать петербурженку до приезда сотрудников правоохранительных органов и медиков.

Ранее в Екатеринбурге водитель Mercedes избил женщину, и это попало на видео.