Спецслужбы стали тщательно досматривать электрокары на въезде в Крым

Телеграм-канал «ЧП / Крым»

С 1 декабря 2025 года спецслужбы усилили досмотр электрокаров и гибридов на выезд и въезд в Крым по суше. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«С 1 декабря спецслужбы усилили досмотр электрокаров/гибридов: просят открыть батарею, фотографируют авто со всех сторон, заполняют анкету — где купили машину, когда и откуда едете. Чтобы в следующий раз не держать на КПП по полчаса, каждому водителю создают персональную карточку с историей въездов»,— сообщает канал.

Отмечается, что изменения связаны с ужесточением безопасности.

2 ноября стало известно, что водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней надо указать марку, модель, госномер транспортного средства, а также отметить, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят.

Позже на Крымском мосту ввели новые ограничения — со стороны Тамани разворачивают микроавтобусы со снятыми сиденьями.

Речь идет о транспортных средствах, которые работают как грузовые машины, а по документам считаются пассажирскими. Личный багаж, бытовые вещи, стройматериалы и продукты «для себя» пропускают.

«Под разворот попадают «Спринтеры», «Транзиты», «Газели», «Соболи», которые перевозят овощи, фрукты, алкоголь, автозапчасти и все, что похоже на товар.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

