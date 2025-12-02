На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На западе Москвы из-за серьезного ДТП перекрыли движение транспорта

В Москве на проспекте Багратиона перекрыли движение из-за крупного ДТП
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на проспекте Багратиона в аварию попали автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На проспекте Багратиона (в районе Кутузовского проезда д. 16А/1) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

Также отмечается, что из-за ДТП движение в сторону центра перекрыто. В Дептрансе порекомендовали искать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее Maybach Жириновского побывал в двух авариях с начала осени.

