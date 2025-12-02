Названа максимальная длительность подогрева сиденья в машине

Подогрев сидений оптимально включать в автомобиле на 15 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

«Оптимально включать подогрев сидений за 10-15 минут до начала поездки. <...>. В целом длительность обогрева сиденья не должна превышать 15 минут», — сказал Тяжельников.

По его словам, если сиденье нагревается слишком сильно – выше 38 градусов, то сосуды могут расшириться, при длительных поездках это может привести к отекам и ощущению тяжести в конечностях. Кроме того, перегрев повышает риск бесплодия у мужчин и цистита у женщин.

