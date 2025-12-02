Названы распространенные схемы мошенничества с ОСАГО

В России самыми распространенными схемами мошенничества с ОСАГО являются инсценировка угона авто и подставные аварии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Довольно привлекательным видом обмана становится подставной угон. Таким образом мошенники получают право на страховые выплаты. Фиктивный угон удобен для мошенников, так как очень сложно доказать обратное. Автомобиль, как правило, быстро разбирают на запчасти», - сказали в пресс-центре.

Что касается подставных аварий, часто такие ДТП сопровождаются подделкой обстоятельств: от действий водителя до лжесвидетельствования, добавили в МВД РФ

До этого пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщила, что республика Ингушетия заняла первое место по частоте страховых случаев, оформленных по ОСАГО.

«Частота страховых случаев в Республике Ингушетия выросла до 10,5%, что на 2,6 п.п. больше, чем за тот же период прошлого года. На втором месте Приморский край (рост до 7,2%). Третье место делят Новосибирская область и Республика Дагестан с результатом 7%», — сообщает союз.

Данные приведены за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Кроме того, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что в России необходимо изменить методику ремонта автомобилей по ОСАГО. Сегодня расчет проводится в рамках средней стоимости запчастей, а не рыночной. Это является основной проблемой, по которой часто не удается приобрести оригинальные запчасти, а сам процесс ремонта затягивается.

Ранее в Госдуме объяснили, почему в РФ пока не могут автоматически штрафовать водителей без ОСАГО.