На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы распространенные схемы мошенничества с ОСАГО

В МВД РФ перечислили популярные схемы мошенничества с ОСАГО
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

В России самыми распространенными схемами мошенничества с ОСАГО являются инсценировка угона авто и подставные аварии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Довольно привлекательным видом обмана становится подставной угон. Таким образом мошенники получают право на страховые выплаты. Фиктивный угон удобен для мошенников, так как очень сложно доказать обратное. Автомобиль, как правило, быстро разбирают на запчасти», - сказали в пресс-центре.

Что касается подставных аварий, часто такие ДТП сопровождаются подделкой обстоятельств: от действий водителя до лжесвидетельствования, добавили в МВД РФ

До этого пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщила, что республика Ингушетия заняла первое место по частоте страховых случаев, оформленных по ОСАГО.

«Частота страховых случаев в Республике Ингушетия выросла до 10,5%, что на 2,6 п.п. больше, чем за тот же период прошлого года. На втором месте Приморский край (рост до 7,2%). Третье место делят Новосибирская область и Республика Дагестан с результатом 7%», — сообщает союз.

Данные приведены за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Кроме того, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что в России необходимо изменить методику ремонта автомобилей по ОСАГО. Сегодня расчет проводится в рамках средней стоимости запчастей, а не рыночной. Это является основной проблемой, по которой часто не удается приобрести оригинальные запчасти, а сам процесс ремонта затягивается.

Ранее в Госдуме объяснили, почему в РФ пока не могут автоматически штрафовать водителей без ОСАГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами