В России началось производство автомобилей Tenet по полному циклу

В Калуге запущено производство автомобилей нового бренда Tenet по полному циклу
Tenet

На заводе «АГР Холдинг» в Калуге запущено производство полного цикла автомобилей нового бренда TENET с цехами сварки, окраски и сборки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Реализация этого проекта стала возможна благодаря масштабной модернизации, внедрению современных технологий и стратегическому партнёрству между «АГР Холдинг» и компанией Defetoo, соглашение с которой было официально подписано в феврале 2025 года», — сообщает пресс-служба предприятия.

Для запуска производства полного цикла были модернизированы производственные линии и внедрены новые IT-системы управления производством, обеспечивающие точное управление всеми технологическими потоками. Сегодня завод представляет собой современный индустриальный комплекс, на котором работают более 4 тыс. специалистов.

На предприятии освоен выпуск моделей Tenet T7, T4 и T8.

Tenet — новый российско-китайский автомобильный бренд, созданный холдингом «АГР» для выпуска автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Название нового бренда Tenet является словом-акронимом, образованным от фразы «Take Every New Experience Together» (Вместе к новым свершениям). Также оно является словом-палиндромом, которое одинаково читается в обоих направлениях, сообщается на официальном сайте марки.

До этого стало известно, что холдинг «АГР» собирается направить 37,1 млрд рублей на локализацию автопроизводства на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге и 50,6 млрд рублей — на площадку Volkswagen в Калужской области.

Новый владелец уже инвестировал порядка 10 млрд рублей в производство автомобилей Tenet в Калуге и около 7 млрд рублей — в модернизацию завода в Шушарах, который фактически создается заново.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.

