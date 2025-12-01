Глава Минпромторга рассказал о среднем возрасте легковых автомобилей в России

Средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет 16 лет, а автомобилей в целом - 19 лет, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что устаревание автомобильного парка произошло из-за того, что после вступления России во Всемирную торговую организацию таможенный тариф изменился таким образом, что ввоз подержанных машин деформировал российский автомобильный рынок.

Он выразил надежду на то, что политика по утилизационному сбору будет двигаться, как минимум в этом сегменте, чтобы транспортные средства 160 лошадей и выше начали «омолаживаться».

До этого генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский рассказал «Газете.Ru», что из-за недовольства автовладельцев, не успевших оформить импортные автомобили на таможне, властям придется отложить введение новой методики расчета утильсбора до 1 января 2026 года. По его словам, сейчас перекупы стараются создавать информационный шум на рынке, чтобы заставить россиян поторопиться с покупкой автомобиля.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ будет терять 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора.