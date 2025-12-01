Стало известно, когда вновь заработают автозаводы в Петербурге и Нижнем Новгороде

Автомобильные заводы в Шушарах (Санкт-Петербург) и Нижнем Новгороде (бывшие заводы Toyota и Volkswagen соответственно) будут перезапущены в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Антона Алиханова.

«Площадка в Шушарах и площадка в Нижнем Новгороде, которые, мы надеемся, в 2026 году получат уже юридически оформленное соглашение с новыми партнерами и приступят к перезапуску», — приводит агентство слова Алиханова.

Также глава Минпромторга сообщил о снижении производства автомобилей в России в 2025 году. По его словам, за отчетный период с конвейеров сошло немногим более 677 тысяч автомобилей. Этот показатель оказался существенно ниже результатов производственной программы предыдущего года.

Ранее глава Минпромторга рассказал о среднем возрасте автомобилей в России.