Минпромторг сообщил о снижении производства автомобилей в России

Алиханов: производство автомобилей в России снизилось на 12% за 10 месяцев

Производство автомобилей в России во всех сегментах за январь-октябрь 2025 года сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По словам главы ведомства, за отчетный период с конвейеров сошло немногим более 677 тысяч автомобилей. Этот показатель оказался существенно ниже результатов производственной программы предыдущего года.

Снижение производства в автомобильной отрасли происходит на фоне продолжающейся структурной перестройки промышленности и переориентации на новые рыночные условия.

Также Алиханов рассказал, что средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет 16 лет, а автомобилей в целом - 19 лет.

Он добавил, что устаревание автомобильного парка произошло из-за того, что после вступления России во Всемирную торговую организацию таможенный тариф изменился таким образом, что ввоз подержанных машин деформировал российский автомобильный рынок.

Ранее стало известно, сколько праворульных машин ввезли в страну россияне.