Канализационный люк пробил лобовое стекло авто в Красноярске и попал на видео

В Красноярске кусок канализационного люка влетел в авто и попал на видео

В Красноярске кусок канализационного люка пробил лобовое стекло автомобиля, сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск» и публикует видеозапись последствий инцидента.

«Сегодня на улице Вейнбаума автомобиль, ехавший передо мной, наехал на люк. Фрагмент люка отлетел и пробил лобовое стекло моего автомобиля», — приводятся в публикации слова пострадавшей автомобилистки.

Она добавила, что в момент инцидента в машине находились двое детей. На кадрах с места происшествия видно, что на лобовом стекле образовалась сквозная пробоина напротив пассажирского кресла. Стекло покрылось трещинами и пришло в негодность. На пассажирском кресле лежит кусок чугунного люка.

