На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Заступился за коров»: астраханец ударил чиновницу из-за скота, пасущегося у автотрассы

Под Астраханью мужчина напал на чиновницу из-за коров, пасущихся у автотрассы
true
true
true
close
Shutterstock

В Астраханской области местный житель напал на чиновницу, которая пыталась привлечь его к ответственности за выпас скота у автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Астрахани и области».

«Мужчина ударил чиновницу, «заступившись» за коров, пасущихся у автодороги в Красноярском округе. Житель Сеитовки решил, что его скот может спокойно гулять у трассы. Когда сотрудница администрации решила разобраться с нарушением, сельчанин отреагировал максимально «аргументированно», — отмечается в публикации.

В областном следственном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что против владельца скота возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ о нападении на представителя власти.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается в сообщении СК.

В Следкоме уточнили, что мужчина ударил сотрудницу администрации кулаком в плечо и толкнул.

Ранее автомобиль едва не сбил пешеходов и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами