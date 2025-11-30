«Заступился за коров»: астраханец ударил чиновницу из-за скота, пасущегося у автотрассы

Под Астраханью мужчина напал на чиновницу из-за коров, пасущихся у автотрассы

В Астраханской области местный житель напал на чиновницу, которая пыталась привлечь его к ответственности за выпас скота у автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Астрахани и области».

«Мужчина ударил чиновницу, «заступившись» за коров, пасущихся у автодороги в Красноярском округе. Житель Сеитовки решил, что его скот может спокойно гулять у трассы. Когда сотрудница администрации решила разобраться с нарушением, сельчанин отреагировал максимально «аргументированно», — отмечается в публикации.

В областном следственном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что против владельца скота возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ о нападении на представителя власти.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — отмечается в сообщении СК.

В Следкоме уточнили, что мужчина ударил сотрудницу администрации кулаком в плечо и толкнул.

Ранее автомобиль едва не сбил пешеходов и попал на видео.