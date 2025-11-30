На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Последние секунды жизни балашихинца попали на видео, он упал на авто

В Балашихе мужчина упал с высоты на автомобиль и попал на видео
В подмосковной Балашихе мужчина упал на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» и публикует видеозапись инцидента.

«Последние секунды жизни мужчины — и машины — в подмосковной Балашихе. Автовладельцу отдельное сочувствие», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что бежевый легковой автомобиль Kia Rio был припаркован у стены дома. Мужчина упал с большой высоты, проломив заднюю часть машины. Мужчина после падения взлетел в воздух и упал на асфальт. От удара у автомобиля погнулась крыша и был разбит багажный отсек.

До этого на СВХ в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей, движение оказалось затруднено.

Ранее в Новосибирске автомобиль едва не сбил пешеходов после ДТП.

