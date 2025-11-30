ДТП парализовало движение на северо-востоке Москвы

В Москве на скоростной трассе СВХ произошло ДТП, движение затруднено

На Северо-восточной хорде (СВХ) в Москве произошло ДТП, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне СВХ (в районе ул. Берёзовая аллея, 8с32) произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе добавили, что движение транспорта в районе места аварии затруднено и призвали водителей искать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс Карты на 12:00 мск, в районе места аварии движение затруднено на расстоянии более 600 м. Пользователи сервиса сообщают, что проезд заблокирован в среднем и правом рядах.

До этого на МКАД в Москве автомобиль разорвало на две части в районе Алтуфьевского шоссе. Женщина с признаками опьянения попыталась уехать от ДПС и врезалась в отбойник.

Ранее под Тулой двое водителей увернулись от машины на встречке и попали на видео.