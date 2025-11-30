На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двое туляков в последние секунды увернулись от лобового удара на встречке и попали на видео

В Тульской области водителям двух автомобилей удалось увернуться от лобового столкновения с автомобилем, едущем на встречной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Новомосковск» и публикует видеозапись инцидента.

«Вот такие приколы бывают. Дорога с Донского в Узловую», — отмечается в публикации.

На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что машина движется по двухполосной дороге на высокой скорости. Перед ней едет еще один легковой автомобиль.

Внезапно его водитель делает резкий маневр влево, а затем возвращается в свою полосу, пропуская автомобиль, едущий по встречной для него полосе. Аналогичный маневр совершил и водитель машины с видеорегистратором. Столкновения избежать удалось обоим водителям.

До этого в Москве автомобиль Jaecoo разорвало на части после столкновения с отбойником МКАД.

Ранее ограничили движение по мосту на остров Русский.

