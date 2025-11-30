На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автомобиль проскользил на крыше по дороге при ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке автомобиль проскользил на крыше после удара о дерево
true
true
true
close
Telegram-канал «Svodka25»

Во Владивостоке автомобиль Toyota Corolla проскользил несколько метров на крыше после столкновения с урной и деревом. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

«Водитель Toyota Corolla не справился с управлением и совершил столкновение с мусоркой, а затем с деревом. От удара Corolla перевернулась и проехала на крыше несколько метров», — отмечается в публикации.

После аварии водитель Toyota скрылся с места происшествия, не дождавшись полицейских и сотрудников других оперативных служб.

Также в Москве женщина с признаками опьянения попыталась уехать от инспекторов и врезалась в отбойник на МКАД. От удара ее автомобиль разорвало на части. Одна часть упала на Алтуфьевское шоссе, другая — на МКАД.

Ранее проезд на остров Русский во Владивостоке перекрыли из-за падения льда на мост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами