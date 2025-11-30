Автомобиль проскользил на крыше по дороге при ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке автомобиль проскользил на крыше после удара о дерево

Во Владивостоке автомобиль Toyota Corolla проскользил несколько метров на крыше после столкновения с урной и деревом. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

«Водитель Toyota Corolla не справился с управлением и совершил столкновение с мусоркой, а затем с деревом. От удара Corolla перевернулась и проехала на крыше несколько метров», — отмечается в публикации.

После аварии водитель Toyota скрылся с места происшествия, не дождавшись полицейских и сотрудников других оперативных служб.

Также в Москве женщина с признаками опьянения попыталась уехать от инспекторов и врезалась в отбойник на МКАД. От удара ее автомобиль разорвало на части. Одна часть упала на Алтуфьевское шоссе, другая — на МКАД.

