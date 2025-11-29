Движение транспорта по мосту на остров Русский ограничили из-за падения льда на дорогу

Во Владивостоке приостанавливали движение по мосту на остров Русский. Об этом сообщило в Telegram-канале правительство Пермского края.

Власти уточнили, что движение всех видов транспорта по переправе было ограничено с 14:40 (7:40 мск) из-за обледенения вант (стальных троссов) искусственного сооружения и падения льда на дорогу. Это произошло из-за осадков и перепада температуры. В очистке трассы задействовали четыре единицы спецтехники. С 18:00 (11:00 мск) ограничения были сняты.

В середине ноября власти Астрахани остановили движение по мосту через Волгу из-за сдвига деформационных швов в конструкции. Он возник в результате динамической нагрузки на переправу. Старый мост проходит через Волгу и обеспечивает проезд автомобилей и железнодорожного транспорта. Специалисты оценили состояние его швов и начали проводить необходимые ремонтные работы.

Ранее женщина упала с Парящего моста в Зарядье.