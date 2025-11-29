Массовая авария парализовала движение на МКАД

На МКАД в Москве частично перекрыли движение из-за массовой аварии

В Москве на МКАД затруднено движение из-за массовой автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 83-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Движение на месте происшествия затруднено на 2 км. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка МКАД.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее Maybach Жириновского побывал в двух авариях с начала осени.