Подсчитано, как сильно дешевеют китайские машины со временем

Маркетинговое агентство НАПИ оценило снижение стоимости девяти моделей популярных в России китайских кроссоверов после трех и пяти лет эксплуатации. Лидером по сохранению остаточной стоимости стал Changan CS35 Plus.

По данным НАПИ, через три года эксплуатации этот автомобиль сохраняет почти 77% своей первоначальной стоимости, а через пять лет — более 67%. Бестселлер российского рынка Geely Coolray после трех лет владения сохраняет 71% своей первоначальной стоимости, а после пяти лет — 64,8%.

Остаточная стоимость кроссовера Haval F7 за три года сохраняется на уровне 64,6%, за пять лет — 57%, у Chery Tiggo 8 Pro Max — 63% и 56% соответственно. Chery Tiggo 7 Pro за три года сохраняет 70% первоначальной цены, а за пять лет — почти 63%.

Ранее стало известно, что Sollers начнет делать кузова и кабины машин под своей маркой из российского металла.