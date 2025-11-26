В России рекордно выросли продажи китайских автомобилей с пробегом

НАПИ: продажи подержанных китайских автомобилей с пробегом в РФ выросли на 40%

В России за январь — октябрь 2025 года было продано 217,2 тыс. подержанных китайских автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал автомобильного маркетингового агентства НАПИ. Это на 39,3% больше, чем за такой же период 2024 года.

Отмечается, что за десять месяцев текущего года доля подержанных машин в общем объеме продаж китайских легковых автомобилей выросла с 16,8% до 28%.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

