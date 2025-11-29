На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России стал доступнее кроссовер Omoda C5

Кроссовер Omoda C5 2025 года стал доступнее в России на 250 тысяч рублей
Omoda

Автобренд Omoda расширил ассортимент предлагаемых в России кроссоверов C5 новой комплектацией 2025 года выпуска, сообщает портал «Автоновости дня».

«К полноприводной версии Active, появившейся в октябре, добавился более доступный вариант Drive с полным приводом, который стоит на 250 тыс. рублей дешевле», — сообщает портал.

Какие опции входят в состав новой комплектации Drive 2025 не сообщается. Цена самой дешевой Omoda C5 составляет 2,63 млн рублей.

До этого стало известно, что Haval повысил цены в России на кроссоверы Jolion и M6.

Бестселлер Jolion в средних комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей, а Haval M6 прибавил ту же сумму только в исполнении с «роботом». После повышения цены самый доступный Jolion 2024 года выпуска с роботизированной трансмиссией обойдется покупателю в 2,15 млн рублей.

Цены на базовую и самую дорогую комплектации Haval Jolion остались без изменений. В случае с кроссовером Haval M6 цены повысились только на машины с роботизированной трансмиссией. Кроссовер 2024 года выпуска с «роботом» можно купить за 2,15 млн рублей, 2025 года выпуска — за 2,17 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк в декабре расширит тарифный коридор по ОСАГО на 15%.

