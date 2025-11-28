Центробанк в декабре расширит тарифный коридор по ОСАГО на 15%

Банк России расширит тарифный коридор по ОСАГО на 15% с 9 декабря

В России с 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО для всех видов транспорта будет расширен на 15% в обе стороны, сообщает пресс-служба Банка России.

«С 9 декабря 2025 года тарифный коридор по ОСАГО расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%», — сообщает регулятор.

Там отметили, что для обычных автовладельцев, которые используют машины в личных целях, тарифный коридор не менялся более 3 лет, с сентября 2022 года.

До этого стало известно, что в России по итогам 10 месяцев 2025 года средняя премия по годовым полисам ОСАГО составила 7,27 тыс. рублей, что на 5% меньше по сравнению с таким же периодом 2024 года.

Средняя премия по полисам ОСАГО в октябре 2025 года снизилась на 4,6% по сравнению с октябрем 2024 года – до 7,27 тыс. рублей.

Количество заключенных договоров с января по октябрь 2025 года составило 43,1 млн, из них 6,1 млн договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО.

Также, в мае 2025 года депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили обязать электросамокатчиков заключать ОСАГО для аренды кикшеринговых самокатов. Также депутаты хотят обязать сервисы обеспечить государственную регистрацию этих средств индивидуальной мобильности для повышения подотчетности.

Ранее в Госдуме объяснили, почему в РФ пока не могут автоматически штрафовать водителей без ОСАГО.