Haval Jolion и M6 подорожали в России

Haval поднял цены в России на кроссоверы Jolion и M6

Haval повысил цены в России на кроссоверы Jolion и M6, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов бренда.

«Бестселлер Jolion в средних комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей, а Haval M6 прибавил ту же сумму только в исполнении с «роботом», — отмечается в публикации.

После повышения цены самый доступный Jolion 2024 года выпуска с роботизированной трансмиссией обойдется покупателю в 2,15 млн рублей.

Цены на базовую и самую дорогую комплектации Haval Jolion остались без изменений. В случае с кроссовером Haval M6 цены повысились только на машины с роботизированной трансмиссией. Кроссовер 2024 года выпуска с «роботом» можно купить за 2,15 млн рублей, 2025 года выпуска — за 2,17 млн рублей.

Ранее стало известно, что продажи новых автомобилей в России поставили рекорд года.