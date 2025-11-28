В Подмосковье лишенный прав из-за госномера водитель обвинил судью в некомпетентности

Лишенный прав из-за госномера житель Подмосковья по имени Никита обвинил судью в некомпетентности, сообщает Telegram-канал Baza.

«Мужчина и его адвокат с решением суда не согласны. По словам Никиты, в ходе следствия полноценная экспертиза не была проведена. Напротив, нарушения на его автомобильных номерах были установлены в ходе визуального осмотра, причём часть измерений производилась обыкновенной линейкой прямо в зале суда», — сообщает канал.

По данным Baza, Никита заказал отчет в организации, где он выпускал свои номера. По его словам, все знаки соответствуют всем нормам и параметрам.

О том, что водителя лишили прав из-за госномера — на нем был крупный шрифт и отсутствовал флаг РФ, стало известно 27 ноября.

По данным Baza, водителя Infiniti QX56 остановили в Королеве на Тарасовской улице. Внимание сотрудников ГАИ привлекли подозрительные номера авто — на них не было флага РФ, а цифры и буквы были чересчур «выразительными». В процессе разбирательств выяснилось, что знаки и правда отличаются от ГОСТа по всем параметрам — не совпадают высота букв и толщина линий. Дело передали в суд. Водителя лишили прав на полгода.

До этого в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что мошенники стали применять искусственный интеллект для подделки фотографий якобы с мест дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат.

Ранее водительские права в России прекратили продлевать автоматически.