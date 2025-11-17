На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автолюбителям рассказали, сколько служит зимняя резина

Автоэксперт Мартыненко: зимние покрышки служат не более трех лет
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Независимо от глубины протектора, зимняя резина имеет ограниченный срок службы, по истечении которого покрышки теряют эффективность на скользкой дороге. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.

«Зимняя резина служит, как правило, не более трех лет. Я стараюсь два года ездить и менять на новое. Это будет правильное и безопасное решение», — посоветовал специалист.

Он также предостерег от покупки подержанных шин, особенно вместе с автомобилем.

До этого эксперты объяснили, для кого больше подходит шипованная резина, а для кого — «липучка».

Шипы, по их словам, идеальны для тех, кто часто ездит за городом или живет в регионах с суровыми зимами. У таких шин есть ряд плюсов, к примеру лучшее сцепление на льду и по укатанном снегу. Однако шипованные колеса достаточно шумные на асфальте.

Что касается фрикционных шин или «липучки», они являются идеальным вариантом для жителей городов, поскольку хорошо ведут себя на мокром асфальте и рыхлом снегу. Однако заметно проигрывают шипам на гололеде.

Ранее россиянам рассказали, кому следует обувать зимние шины раньше срока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами