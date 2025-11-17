Автолюбителям рассказали, сколько служит зимняя резина

Независимо от глубины протектора, зимняя резина имеет ограниченный срок службы, по истечении которого покрышки теряют эффективность на скользкой дороге. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.

«Зимняя резина служит, как правило, не более трех лет. Я стараюсь два года ездить и менять на новое. Это будет правильное и безопасное решение», — посоветовал специалист.

Он также предостерег от покупки подержанных шин, особенно вместе с автомобилем.

До этого эксперты объяснили, для кого больше подходит шипованная резина, а для кого — «липучка».

Шипы, по их словам, идеальны для тех, кто часто ездит за городом или живет в регионах с суровыми зимами. У таких шин есть ряд плюсов, к примеру лучшее сцепление на льду и по укатанном снегу. Однако шипованные колеса достаточно шумные на асфальте.

Что касается фрикционных шин или «липучки», они являются идеальным вариантом для жителей городов, поскольку хорошо ведут себя на мокром асфальте и рыхлом снегу. Однако заметно проигрывают шипам на гололеде.

Ранее россиянам рассказали, кому следует обувать зимние шины раньше срока.