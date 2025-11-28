На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Анализы водителей после обследования по ДМС стали доступны на «Госуслугах»

Обследования водителей по ДМС стали пересылать на портал «Госуслуг»
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В России медицинские заключения водителей после посещения частных клиник стали отображаться на портале «Госуслуг». Об этом «Газете.Ru» сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Документы не аккумулируются и не хранятся на «Госуслугах». Информация поступает в личный кабинет пользователя портала из Федерального реестра электронных медицинских документов (РЭМД) Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Минздрава России. Данные доступны только пользователям «Госуслуг». Сотрудники организаций и ведомств не имеют доступа к медицинским документам гражданина. Но при желании пользователь может предоставлять электронные документы в различные организации по месту требования», — сообщили «Газете.Ru» в Минцифры.

С 2027 года Минздрав и МВД должны начать передавать в ГИБДД сведения о противопоказаниях к вождению, выявленных у граждан, обратившихся в медучреждения. Водителю с выявленными противопоказаниями предложат в течение трех месяцев пройти внеочередное медосвидетельствование.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психиатр назвал заболевание любителей «блатных» номеров.

