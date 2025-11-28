На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таможни Владивостока и Уссурийска работают круглосуточно из-за роста импорта иномарок

ТАСС: таможня Владивостока работает круглосуточно из-за роста ввозимых иномарок
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Таможни Владивостока и Уссурийска работают круглосуточно для оформления автомобилей физлиц из-за резкого роста ввозимых машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

«С 27 ноября таможенники круглосуточно оформляют пассажирские таможенные декларации на транспортные средства для личного пользования. <…> С начала 2025 года таможни Приморского края фиксируют устойчивый рост ввозимых иномарок. За период с 1 по 26 ноября 2025 года Уссурийская таможня оформила 11,6 тыс. автомобилей, что в четыре раза превышает показатель аналогичного периода ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

Правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили с привязкой его исчисления не только к рабочему объему, но и к мощности двигателя. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, оно вступит в силу с 1 декабря 2025 года.

Документ предусматривает, что физические лица, ввозящие в Россию автомобили мощнее 160 л.с. для личного пользования, будут платить «коммерческий» утилизационный сбор, минимум несколько сотен тысяч рублей. Для автомобилей с мощностью до 160 л.с. сохраняется льготный утильсбор в размере 3,4 тыс. рублей за машину возрастом менее трех лет и 5,2 тыс. рублей — на машину старше трех лет.

Также документ изменяет подход к исчислению утильсбора на гибриды и электромобили.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ будет терять 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора.

