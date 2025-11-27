На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 10 самых надежных автомобилей бизнес-класса с пробегом

Whatсar перечислил 10 самых надежных автомобилей бизнес-класса
true
true
true
close
media.stellantis.com

Портал Whatcar провел исследование и опубликовал список из 10 самых надежных автомобиля бизнес-класса с пробегом.

Так, на первом месте находится седан Alfa Romeo Giulia 2016 года выпуска. Его рейтинг надежности достигает 98,2%. Второе место с рейтингом надежности 98% заняла бензиновая версия BMW 3-Series, выпускаемая с 2019 года. На третьем месте находится Skoda Superb 2015 года с рейтингом 98%.

В топ-10 также вошли Mercedes E-Class (2016—2024 гг.), BMW 5 Series, бензин (2017—2023 гг.), Hyundai Ioniq 6 (2022 г. — н.в.) Jaguar XE (2015—2024 гг.), Jaguar XF (2015—2024 гг.), Volkswagen Passat (2015—2022 гг.), BMW 3 Series, дизель (2019—2024 гг.).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.

