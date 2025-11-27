Житель Петербурга выпил китайского чая и лишился прав

В Петербурге водитель остался без прав и получил штраф за чай с марихуаной

Житель Санкт-Петербурга лишился прав на год и девять месяцев и получил штраф в размере 45 тыс. руб. за китайский чай. Об этом рассказала в Telegram-канале глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Она сообщила, что утром 16 сентября этого года полицейские остановили на Октябрьской набережной Chevrolet Klac. За рулем машины находился мужчина в состоянии опьянения. Когда водитель сдал мочу на медосвидетельствование, в его организме обнаружили марихуану. На суде житель Петербурга признал вину.

«Марихуана является следствием употребления китайского чая, из инструкции которого, как выяснилось позднее, следует, что помимо чайных листьев чай содержит и марихуану», — говорится в посте.

Лебедева выразила уверенность, что больше автомобилист китайский чай пить не будет.

В конце октября в Госдуме собрались штрафовать и лишать водительских прав автомобилистов за прием препаратов, которые влияют на концентрацию. Такой проект был принят в первом чтении. Под запрет для водителей попадут антиконвульсанты, антипсихотики, анксиолитики, миорелаксанты, а также распространенные успокоительные препараты и средства от диареи и аллергии, разъяснили врачи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, можно ли лишить прав пьяного водителя в стоящей машине.