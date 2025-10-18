Россиянам рассказали, можно ли лишить прав пьяного водителя в стоящей машине

Лишение водительских прав не предусмотрено российским законодательством, если пьяный человек сидит за рулем автомобиля, но никуда не едет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почетного адвоката России, вице-президента Движения автомобилистов России Леонида Ольшанского.

«Как только машина остановилась, она перешла из категории административного права в категорию гражданского. То есть мы с вами можем пьянствовать в машине, пока она стоит. Наказание наступает за управление автомобилем в состоянии опьянения», — приводит агентство слова Ольшанского.

Согласно нормам Кодекса об административных правонарушениях РФ, управление транспортным средством в состоянии опьянения наказывается штрафом в 45 тыс. рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Сумма штрафа выросла с 30 тыс. рублей до 45 тыс. рублей с января 2025 года.

