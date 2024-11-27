Россиянам назвали неисправности, которые можно определить по виду моторного масла

По внешнему виду моторного масла можно выявить неисправность системы охлаждения или определить, что мотор требует срочного капитального ремонта. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Если в слитом масле видна пыль серебристого цвета, это значит, что двигатель неисправен и у него стираются вкладыши и другие детали. Эмульсия на масляном щупе – первый признак того, что масло смешалось с охлаждающей жидкостью», — перечислил Колодочкин.

По его словам, перемешивание масла с антифризом чаще всего происходит из-за пробитой прокладки головки блока или неисправности теплообменника в современных моторах. Также на щупе и внутренней поверхности пробки маслозаливной горловины не должно быть субстанций, похожих на гуталин или мазут: образование сгустков говорит о нарушении температурного режима и требует диагностики мотора.

«Дым синего цвета из выхлопной трубы говорит о повышенном расходе масла из-за плохого состояния двигателя. Просто повышенный расход на современных моторах не всегда свидетельствует о неисправности и может быть нормальным явлением», — заключил Колодочкин.

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