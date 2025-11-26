Мосгордума поддержала увеличение стоимости патента для таксистов в 2,6 раза

Стоимость патента для таксистов в Москве увеличат до 9 тысяч рублей

В Москве стоимость патента для таксистов будет увеличена в 2,6 раза. Об этом сообщает ТАСС. Соответствующее изменение в законодательство поддержали депутаты Мосгордумы на пленарном заседании.

«Корректируются патенты в сфере такси. Сейчас плата за патент составляет всего 3,4 тыс. рублей в месяц. Такой низкий уровень связан с тем, что потенциальный доход, от которого считается плата за патент, сейчас установлен на уровне, который существенно ниже реальных доходов в этой отрасли. Для решения этой проблемы законопроектом предлагается повысить размер потенциального дохода таким образом, чтобы ежемесячная плата за патент составила 9 тыс. рублей в месяц», — отметила на заседании замруководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Дарья Мурченко.

До этого доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев сообщил, что введение новых мер по регулированию рынка такси сделает фактически незаконной подработку в этой сфере.

По словам специалиста, недавний опрос показал, что порядка 60% водителей подрабатывали в такси – это десятки миллионов человек, которые использовали такой вариант, чтобы оперативно «заткнуть дыру» в семейном бюджете. Теперь такой возможности у них не будет, предупредил эксперт.

«Запрещать это или обвешивать ограничениями, например, такими, как единый цвет для автомобилей, лишены здравого смысла, — убежден Корнеев. — Что касается медосмотров и техосмотров, если бы даже теоретически такая ответственность и была, их физически негде пройти, а главное и Минздрав, и Минпромторг это подтверждают, что такой инфраструктуры нет».

Ранее в Госдуме спрогнозировали скачок цен на такси из-за закона о локализации.