Названы самые продаваемые премиальные автомобили в России

В России в сентябре 2025 года было продано 11 тыс. новых автомобилей премиум-брендов, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Больше всего жители страны купили автомобилей марки BMW — 1,7 тыс. единиц. На втором месте по продажам автомобили Exeed. Россияне в начале осени приобрели 1,6 тыс. таких машин. Далее следует Tank (1,5 тыс. ед.).

В топ-5 самых популярных премиальных авто также вошли Hongqi (1,2 тыс. ед.) и Lixiang (1,1 тыс. ед.).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.