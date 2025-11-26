На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Chery выпустит новый компактный кроссовер

В Китае выпустят новый компактный кроссовер Chery Tiggo 5L
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Китайский автопроизводитель Chery выпустит новый компактный кроссовер Tiggo 5L, сообщает Autohome. Сейчас модель проходит всесторонние тесты.

Автомобиль построен на модульной платформе Chery T1X, что позволит оснастить его как привычным 1,5-литровым турбомотором, так и подключаемой гибридной силовой установкой.

В салоне предусмотрена беспроводная зарядная панель, рычаг переключения передач в стиле пианино и многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами.

Автомобиль выйдет на китайский рынок в 2026 году.

До этого стало известно, что на презентации перед открытием автосалона в Гуанчжоу корпорация Toyota представила новое поколение кроссовера RAV4.

Автомобиль получил новый дизайн с С-образными фарами и крупным воздухозаборником в переднем бампере. Для нового RAV4 предусмотрены 18-дюймовые колесные диски в стандартном оснащении, в качестве опции будут доступны и 20-дюймовые. Длина кроссовера составляет 4620 мм, колесная база — 2690 мм.

Это шестое поколение RAV4, предлагающее 2,0-литровый бензиновый двигатель и гибридные силовые установки с моторами 2.0 и 2.5.

Ранее Jetour показал внедорожник G700, который появится в России.

