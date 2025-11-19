На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Jetour представил внедорожник G700, который будут продавать в России с 2026 года

В Дубае представлен Jetour G700, который будут продавать в РФ с 2026 года
В Дубае состоялась презентация внедорожника Jetour G700, который будет представлен на российском рынке. Об этом сообщается в релизе Jetour, поступившем в «Газету.Ru».

«Запуск нового Jetour G700 на российском рынке планируется в 2026 году. Jetour G700 воплощает собой эстетику классического брутального внедорожника, предлагая при этом свою уникальную интерпретацию этого стиля. Дизайн модели вдохновлен эстетикой Zongheng (в переводе с китайского языка «вдоль и поперёк», что указывает на высокий внедорожный потенциал)», — отмечается в сообщении компании.

Автомобиль оснащен полным приводом с семью режимами движения и гибридной силовой установкой. Также он может выступать в роли источника электроэнергии для хозяйственных нужд во время внедорожных поездок. Салон рассчитан на шесть человек, задние кресла снабжены восьмиточечной массажной системой. Медиасистема автомобиля включает четыре экрана, включая 17-дюймовый монитор для пассажиров заднего ряда.

Ранее доля машин китайских марок в РФ упала ниже 50%.

