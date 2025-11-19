На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый Toyota RAV4 представлен в Китае

Toyota представила новое поколение RAV4
Autohome

На презентации перед открытием автосалона в Гуанчжоу корпорация Toyota представила новое поколение кроссовера RAV4, сообщает Autohome.

«Toyota RAV4 официально дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу. Это шестое поколение RAV4, предлагающее 2,0-литровый бензиновый двигатель и гибридные силовые установки с моторами 2.0 и 2.5», — отмечается в публикации.

Автомобиль получил новый дизайн с С-образными фарами и крупным воздухозаборником в переднем бампере. Для нового RAV4 предусмотрены 18-дюймовые колесные диски в стандартном оснащении, в качестве опции будут доступны и 20-дюймовые. Длина кроссовера составляет 4620 мм, колесная база — 2690 мм.

Autohome

В салоне — медиасистема с 15-дюймовым экраном и проекционным дисплеем. Среди оснащения — радарный круиз-контроль и система помощи водителю с 24 датчиками.

Ранее Jetour показал внедорожник G700, который появится в России.

