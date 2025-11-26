На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт из-за снегопада

Дептранс Москвы посоветовал использовать городской транспорт из-за снегопада
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Жителям Москвы на фоне ухудшения погодных условий посоветовали не использовать для поездок личные автомобили, а пересесть на городской транспорт. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«В Москве идет снег — на дорогах 5 баллов по данным ЦОДД. В течение дня для поездок по городу используйте городской транспорт. По прогнозам синоптиков, снег будет сегодня до конца дня. Возможно образование гололедицы», — сообщает канал.

Средняя скорость движения в городе — 32 км/ч.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в течение этой неделе в европейской части России, главным образом на юге, ожидается погода заметно теплее нормы. Такая аномалия связана с западными воздушными потоками, которые в холодный сезон обычно приносят более высокие температуры.

Ранее единственную дорогу в Териберку занесло снегом.

