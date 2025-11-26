На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили возобновить производство внедорожников УАЗ-469

Сенатор Гибатдинов предложил возобновить производство внедорожников УАЗ-469
Gaschwald/Shutterstock/FOTODOM

В России предложили начать выпуск автомобилей УАЗ-469, сообщает ТАСС. Автором инициативы стал член комитета СФ по науке и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов.

«Считаю необходимым возобновить полноценное производство УАЗ-469 - наших надежных «бобиков». Эти автомобили проверены с советских времен. Они мобильные и маневренные. Простота конструкции, недорогое производство и возможность ремонта в полевых условиях имеют особое преимущество - на передовой такие машины нужны каждый день», - сообщил Гибатдинов.

По его словам, такие машины пригодились бы на СВО. На данный момент выпускается аналог «бобика» - «Хантер», но эти авто выходят очень малыми партиями.

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что внедорожник «УАЗ Хантер» в нынешнем виде имеет право на существование только из-за отсутствия альтернативы, но ему на замену следовало бы построить такой автомобиль, как китайский BAW BJ 212.

«Прототипом BJ 212 когда-то являлись советские ГАЗ-69 и УАЗ-469, но нынешнему поколению китайского внедорожника остается только позавидовать. В нем установлен бензиновый двигатель 2.0, автоматическая коробка, совершенные мосты, представляющие собой симбиоз конструкции Toyota и Jeep Wrangler. И хотелось бы, чтобы у Sollers были возможности показать нам новый, более современный и доступный внедорожник, и чтобы для него построили новую производственную линию», — сказал Хайцеэр «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что автомобили российского производства получат защиту от хакеров.

