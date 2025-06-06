Выяснилось, в какой китайский автомобиль должен превратиться новый «УАЗ Хантер»

Внедорожник «УАЗ Хантер» в нынешнем виде имеет право на существование только из-за отсутствия альтернативы, но ему на замену следовало бы построить такой автомобиль, как китайский BAW BJ 212. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Прототипом BJ 212 когда-то являлись советские ГАЗ-69 и УАЗ-469, но нынешнему поколению китайского внедорожника остается только позавидовать. В нем установлен бензиновый двигатель 2.0, автоматическая коробка, совершенные мосты, представляющие собой симбиоз конструкции Toyota и Jeep Wrangler. И хотелось бы, чтобы у Sollers были возможности показать нам новый, более современный и доступный внедорожник, и чтобы для него построили новую производственную линию», — сказал Хайцеэр «Газете.Ru».

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При этом современная версия BJ 212 осталась достаточно простой и примитивной по конструкции, а значит доступной, добавил он.

До этого стало известно, что выпуск внедорожников «Хантер» на УАЗе приостановлен на три месяца. За это время производство «Хантеров» переведут на отдельный сборочный участок.

Ранее стало известно, что автомобили российского производства получат защиту от хакеров.