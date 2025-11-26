На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне бросились скупать новые автомобили

Траты россиян на покупку новых автомобилей выросли на 40%
true
true
true
close
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

В октябре 2025 года жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей 568 млрд рублей, что на 38,6% больше, чем в сентябре этого года. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на данные агентства «Автостат» и компании «Газпромбанк автолизинг».

«Таким образом, финансовая емкость рынка впервые за последние 12 месяцев преодолела отметку в полтриллиона рублей, установив новый рекорд. Напомним, что прежний максимум по объему затрат был зафиксирован как раз в октябре прошлого года», — пишут авторы исследования.

Отмечается, что больше всего денег россияне потратили на покупку китайских машин — 290,9 млрд рублей. На автомобили европейских марок граждане России потратили 78,1 млрд рублей, японских — 44 млрд рублей.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее были названы китайские автомобили с лучшей остаточной стоимостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами