Аналитики спрогнозировали обрушение продаж новых автомобилей в России

Reuters: утильсбор и НДС обрушат продажи автомобилей в России в 2026 году
Илья Наймушин/РИА Новости

В России в начале 2026 года объемы продаж автомобилей могут опуститься до почти катастрофически низких значений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков отрасли и дилеров.

Специалисты поясняют, что резкий, почти на 35%, скачок продаж новых автомобилей в октябре 2025 года в России — это не начало восстановления рынка. Это ажиотажный спрос, вызванный желанием покупателей успеть приобрести машину до подорожания.

Главным фактором будущего кризиса называют повышение утильсбора, которое неизбежно повлечет за собой удорожание машин. С 1 января 2026 года этот платеж возрастет примерно на 10% для всех без исключения автомобилей, сообщает Reuters.

Кроме того, увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22% в 2026 году окажет дополнительное давление на отрасль.

Отмечается, что продажи автомобилей продажи автомобилей в России в январе 2026 года снизятся на 5-10% по сравнению с таким же месяцем 2025 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее были названы китайские автомобили с лучшей остаточной стоимостью.

