У российских дилеров сократились запасы новых автомобилей

Автостат: стоки легковых автомобилей в РФ сократились на 100 тысяч единиц

В России за последние три месяца стоки легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов сократились более чем на 100 тыс. единиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентство «Автостат» Сергей Целиков.

«За последние три полных месяца (август-сентябрь-октябрь) на российском рынке было реализовано 411 тысяч новых легковых автомобилей. В тоже время российское предприятия собрали 197 тысяч машин. Еще 112 тысяч новых легковых автомобилей было импортировано. Чистая разница (регистрации минус производство и импорт) составила 102 тысячи штук», — сообщил Целиков.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

