В Артеме водитель автобуса начал молиться во время рейса

В городе Артем водитель автобуса помолился прямо в салоне, сообщает Telegram-канал «AUTO.VL. Владивосток и Приморье.

«Пассажиры 101-го маршрута в Артёме пожаловались на водителя, который устроил молитву прямо на рабочем месте — расстелил ковёр посреди салона и начал молиться, пока люди находились в автобусе» — сообщает канал.

По словам местных жителей, маршрут и так «прославился» порванными сиденьями, агрессивной ездой и регулярными объездами пробок по обочинам, включая аварийные участки. С жалобами на опасную работу водителей пассажиры обращались в дежурную по транспорту, но там ответили, что «не знают, кто они и кто у них начальство».

До этого в Санкт-Петербурге водитель автобуса решил остановиться ради молитвы. В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что инцидент произошел впервые.

«Водитель работает на предприятии с сентября 2023 года. Нареканий со стороны руководства парка к нему не было. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» благодарит пассажиров за понимание и приносит извинения за доставленные неудобства», — отметили в организации.

Ранее в Подмосковье мужчина решил помолиться на проезжей части и заблокировал движение.