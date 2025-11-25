Авария парализовала движение автомобилей на северо-западе Москвы

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На просп. Маршала Жукова (в районе Крылатской ул. д. 40 ст43) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города», — сообщает канал.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее сообщалось, что крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.